Договор Администрации морских портов на более чем 700 млн гривен аннулирован законно - суд
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Верховный Суд поставил точку в деле о признании недействительным договора на проведение дноуглубительных работ в портах Украины стоимостью 712 млн грн. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, передает УНН.
Так, 20 июня Верховная Суд принял соответствующее решение, которым оставил без изменений решение Хозяйственного суда города Киева об аннулировании договора, заключенного между госпредприятием “Администрация морских портов Украины” и ООО “Техморгидрострой Николаев”. Иск о признании недействительным данного договора Национальное бюро подало еще в марте 2017 для предотвращения растрат бюджетных средств и защиты государственных интересов. В результате удалось предотвратить перечисление в пользу ООО “Техморгидрострой Николаев” около 395 млн грн и не допустить причинение Администрации морпортов ущерб на сумму около 146 млн грн.
Основанием иска НАБУ стали материалы, полученные детективами при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве по признакам завладение в 2015-2016 годах средствами АМПУ при проведении процедур государственных закупок, а также заключения и исполнения договоров с ООО “Техморгидрострой Николаев” о предоставлении услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.
"Позиция Верховного Суда в контексте решения КСУ свидетельствует о законности действий Национального бюро при обращении в суд с исками и обоснованность судебных решений в таких делах", - считают в бюро.
Как сообщал УНН, в января 2019 года Хозяйственный суд Киева признал договор между государственным предприятием “Администрация морских портов Украины” (далее — ГП “АМПУ”) и ООО “Техморгидрострой Николаев” на 290 млн грн недействительным.