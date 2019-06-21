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Договор Администрации морских портов на более чем 700 млн гривен аннулирован законно - суд

Киев • УНН

 • 8898 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Верховный Суд поставил точку в деле о признании недействительным договора на проведение дноуглубительных работ в портах Украины стоимостью 712 млн грн. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, передает УНН.

Договор Администрации морских портов на более чем 700 млн гривен аннулирован законно - суд

Так, 20 июня Верховная Суд принял соответствующее решение, которым оставил без изменений решение Хозяйственного суда города Киева об аннулировании договора, заключенного между госпредприятием “Администрация морских портов Украины” и ООО “Техморгидрострой Николаев”. Иск о признании недействительным данного договора Национальное бюро подало еще в марте 2017 для предотвращения растрат бюджетных средств и защиты государственных интересов. В результате удалось предотвратить перечисление в пользу ООО “Техморгидрострой Николаев” около 395 млн грн и не допустить причинение Администрации морпортов ущерб на сумму около 146 млн грн.

Основанием иска НАБУ стали материалы, полученные детективами при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве по признакам завладение в 2015-2016 годах средствами АМПУ при проведении процедур государственных закупок, а также заключения и исполнения договоров с ООО “Техморгидрострой Николаев” о предоставлении услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.

"Позиция Верховного Суда в контексте решения КСУ свидетельствует о законности действий Национального бюро при обращении в суд с исками и обоснованность судебных решений в таких делах", - считают в бюро.

Как сообщал УНН, в января 2019 года Хозяйственный суд Киева признал договор между государственным предприятием “Администрация морских портов Украины” (далее — ГП “АМПУ”) и ООО “Техморгидрострой Николаев” на 290 млн грн недействительным.

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