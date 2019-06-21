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Договір Адміністрації морських портів на більш ніж 700 мільйонів гривень анульовано законно – суд

Київ • УНН

 • 8898 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Верховний Суд поставив крапку у справі про визнання недійсним договору на проведення днопоглиблювальних робіт у портах України вартістю 712 млн грн. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України, передає УНН.

Договір Адміністрації морських портів на більш ніж 700 мільйонів гривень анульовано законно – суд

Так, 20 червня Верховний Суд ухвалив відповідне рішення, яким залишив без змін рішення Господарського суду міста Києва про анулювання договору, укладеного між Держпідприємством “Адміністрація морських портів України” та ТОВ “Техморгідрострой Миколаїв”. Позов про визнання недійсним цього договору Національне бюро подало ще у березні 2017 року задля запобігання розтраті бюджетних коштів та захисту державних інтересів. В результаті вдалося запобігти перерахуванню на користь ТОВ “Техморгідрострой Миколаїв” близько 395 млн грн та не допустити завдання Адміністрації морпортів збитків на суму близько 146 млн грн.

Підставою позову НАБУ стали матеріали, отримані детективами під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками заволодіння у 2015–2016 роках коштами АМПУ при проведенні процедур державних закупівель, а також укладення та виконання договорів з ТОВ “Техморгідрострой Миколаїв” про надання послуг із днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів.

"Позиція Верховного Суду в контексті рішення КСУ свідчить про законність дій Національного бюро при зверненні до суду з позовами та обґрунтованість судових рішень в таких справах", - вважають у бюро.

Як повідомляв УНН, у січні 2019 року Господарський суд міста Києва визнав договір між державним підприємством “Адміністрація морських портів України” (далі — ДП “АМПУ”) та ТОВ “Техморгідрострой Миколаїв” на 290 млн грн недійсним.

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