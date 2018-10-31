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Додон начал "предвыборное" путешествие в Россию

Додон начал "предвыборное" путешествие в Россию

Киев  •  УНН

 • 8223 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон прибыл в Москву вечером 30 октября с официальным визитом. Он должен провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным и встретится с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. Путешествие молдавского лидера можно считать предвыборным, передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".

Так, отмечает издание, путешествие молдавского лидера можно считать предвыборным: на февраль 2019 года в Молдове запланированы парламентские выборы, от исхода которых будет зависеть, найдет господин Додон реальные рычаги власти в своей стране. Москва в этом заинтересована, и поэтому президент Молдовы вполне может рассчитывать на ее поддержку.

Додон пробудет в Москве до 1 ноября. Молдавский политик сообщил, что планирует выступить с лекцией перед студентами МГУ. Кроме того, запланирован ряд встреч с политиками, деятелями и журналистами.

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"Согласно рабочей программе ожидаются встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Патриархом московским и всея Руси Кириллом, председателем госдумы Вячеславом Володиным и другими российскими официальными лицами", - написал сам Додон на своей странице в Facebook.

По словам источника, знакомого с программой визита, в Москве гость получит 11 автомобилей "КамАЗ", которые российская сторона решила подарить коммунальным службам Молдовы. Ожидается, что в церемонии передачи техники примет участие вице-премьер Дмитрий Козак, назначенный летом спецпредставителем президента России по Молдове. Додон и Козак также планируют провести отдельную встречу.

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Ключевым событием должны стать запланированые на 31 октября переговоры Игоря Додона с Владимиром Путиным. Хотя с января 2017 года произошло по крайней мере шесть двусторонних встреч президентов, переговоры еще ни разу не заканчивались подписанием каких-либо документов. Это связано с положением, которое Додон занимает в существующей в Молдове системе власти - у него нет почти никаких полномочий, а его влияние на правительство страны, которое должно готовить и выполнять договоры, равно нулю.

Дипломатические источники издания, участвующие в подготовке встречи, рассказали, что, скорее всего, на этот раз тоже ничего подписано не будет.

Но это не исключает возможности принятия Москвой как жест доброй воли любых решений на молдавском направлении с целью поддержки господина Додона и его партии перед важными для них выборами.

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Отметим, что 24 сентября Конституционный суд Молдовы в очередной раз временно отстранил Додона от должности президента.

В Кремле коротко прокомментировали визит молдавского лидера, назвав несколько тем переговоров последнего с Путиным.

"Ожидается, что будут рассмотрены ключевые вопросы российско-молдавской взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, актуальные региональные проблемы", - отметили на сайте Кремля.

Как сообщал УНН, в Молдове следующий состав парламента может выступить за еще большее упрощения института президента страны.

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Напомним, на предыдущей встрече президентов Игорь Додон заверил российского коллегу Владимира Путина, что не подпишет ни один антироссийский закон, имея в виду законопроект о запрете на трансляцию информационно-аналитических передач производства РФ.

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