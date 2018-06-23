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Додон про резолюцію Генасамблеї ООН: уряд Молдови вчинив антиросійський демарш

Київ • УНН

 • 9146 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон заявив, що завершити миротворчу операцію на території Придністров’я можна буде тільки після того, як обидва береги Дністра прийдуть до всеосяжної угоди про повне врегулювання конфлікту. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Уряд Молдови, контрольований Демократичною партією, вчинив черговий антиросійський демарш, ініціювавши вчорашнє голосування в ООН. Правляча коаліція використовує міжнародні платформи в спробах зміцнити свої внутрішньополітичні позиції, що серйозно похитнулися, перед парламентськими виборами, які відбудуться вже через пару місяців. Подібна піар-акція Демократичної партії не буде мати ніякого практичного значення”, — заявив президент Молдови.

За його словами, республіка повинна зміцнити свою державність, проводити зважену зовнішню політику, домагатися міжнародного визнання свого нейтралітету.

Додон наголосив, що завершити миротворчу операцію, що проходить на території країни, відповідно до угод 1992 року, і є однією з найуспішніших, можна буде тільки після того, як обидва береги Дністра прийдуть до всеосяжної угоди про повне врегулювання конфлікту.

“Уже через кілька місяців, після парламентських виборів, в Молдові буде сформовано промолдавску парламентську більшість і уряд, який буде проводити зважену зовнішню політику, виходячи з національних інтересів, буде прагнути до відновлення партнерських стратегічних відносин з Росією і до пошуку моделі повного та остаточного врегулювання конфлікту, яка влаштує як Кишинів, так і Тирасполь”, — додав він.

Нагадаємо, напередодні Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, згідно з якою Росія зобов’язана вивести війська з Придністров’я. Дане рішення підтримали 64 країни, включаючи Україну.

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