Додон о резолюции Генассамблеи ООН: правительство Молдовы совершило антироссийский демарш

"Правительство Молдовы, контролируемое Демократической партией, совершило очередной антироссийский демарш, инициировав вчерашнее голосование в ООН. Правящая коалиция использует международные платформы в попытках укрепить свои внутриполитические позиции, что серьезно пошатнулись, перед парламентскими выборами, которые состоятся уже через пару месяцев. Подобная пиар-акция Демократической партии не будет иметь никакого практического значения", - заявил президент Молдовы.

По его словам, республика должна укрепить свою государственность, проводить взвешенную внешнюю политику, добиваться международного признания своего нейтралитета.

Додон отметил, что завершить миротворческую операцию, которая проходит на территории страны, в соответствии с соглашениями 1992 года, и является одной из самых успешных, можно будет только после того, как оба берега Днестра придут к всеобъемлющему соглашению о полном урегулировании конфликта.

"Уже через несколько месяцев, после парламентских выборов, в Молдове будет сформировано промолдавское парламентское большинство и правительство, которое будет проводить взвешенную внешнюю политику, исходя из национальных интересов, будет стремиться к восстановлению партнерских стратегических отношений с Россией и на поиск модели полного и окончательного урегулирования конфликта, которая устроит как Кишинев, так и Тирасполь", - добавил он.

Напомним, накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия должна вывести войска из Приднестровья. Данное решение поддержали 64 страны, включая Украину.