Додон обурився рішенням уряду Молдови вислати російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон вкрай незадоволений рішенням уряду країни вислати з країни трьох російських дипломатів у зв’язку з отруєнням у Солсбері. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Вкрай обурений рішенням уряду Молдови про висилку з країни російських дипломатів. Категорично засуджую цю чергову антиросійську провокацію”, — заявив президент.
На думку президента, Молдова не має жодних союзницьких зобов’язань перед Великобританією та іншими членами НАТО, щоб робити подібні кроки з принципу блокової солідарності.
За його словами, такі дії є невдалими особливо тепер, після візиту в Молдову заступника міністра закордонних справ Росії Григорія Карасіна.
“Заявляю з усією відповідальністю, що зроблю все можливе, щоб молдавсько-російські відносини і особливо ті домовленості, які були досягнуті в ході моєї неформальної зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним в кінці минулого року, а також в ході недавнього візиту пана Карасіна в нашу країну, не постраждали від антиросійської провокації уряду Молдови”, — зазначив Додон.
Водночас, за його словами, відновлення стратегічного партнерства з Російською Федерацією на всіх рівнях можливе лише після парламентських виборів у Молдові, які відбудуться цієї осені.
Так, сьогодні Молдова оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії.
Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
У відповідь Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів.
Як повідомляв УНН, станом на ранок 27 березня 24 країни світу в знак солідарності з Британією оголосили про рішення вислати 139 російських дипломатів.