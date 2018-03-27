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Додон возмутился решением правительства Молдовы выслать российских дипломатов

Додон возмутился решением правительства Молдовы выслать российских дипломатов

Киев  •  УНН

 • 10233 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон крайне недоволен решением правительства страны выслать из страны трех российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Крайне возмущен решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов. Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию", - заявил президент.

По мнению президента, Молдова не имеет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и другими членами НАТО, чтобы делать подобные шаги из принципа блочной солидарности.

По его словам, такие действия являются неудачными особенно теперь, после визита в Молдову заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина.

"Заявляю со всей ответственностью, что сделаю все возможное, чтобы молдавско-российские отношения и особенно те договоренности, которые были достигнуты в ходе моей неформальной встречи с Президентом России Владимиром Путиным в конце прошлого года, а также в ходе недавнего визита господина Карасина в нашу страну не пострадали от антироссийской провокации правительства Молдовы", - отметил Додон.

Однако, по его словам, восстановление стратегического партнерства с Российской Федерацией на всех уровнях возможно только после парламентских выборов в Молдове, которые состоятся этой осенью.

Так, сегодня Молдова объявила персонами нон грата трех российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов.

Как сообщал УНН, по состоянию на утро 27 марта 24 страны мира в знак солидарности с Британией объявили о решении выслать 139 российских дипломатов.

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