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Додон розпочав "передвиборну" подорож до Росії

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон прибув до Москви увечері 30 жовтня з офіційним візитом. Він має провести переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним і зустрінеться з віце-прем'єром РФ Дмитром Козаком. Подорож молдавського лідера можна вважати передвиборною, передає УНН з посиланням на "Коммерсант".

Так, зазначає видання, подорож молдавського лідера можна вважати передвиборною: на лютий 2019 року в Молдові заплановані парламентські вибори, від результату яких буде залежати, чи знайде пан Додон реальні важелі влади в своїй країні. Москва в цьому зацікавлена, і тому президент Молдови цілком може розраховувати на її підтримку.

Додон пробуде в Москві до 1 листопада. Молдавський політик повідомив, що планує виступити з лекцією перед студентами МДУ. Крім того, запланований ряд зустрічей з політиками, діячами і журналістами.

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"Згідно з робочою програмою очікуються зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, Патріархом московським і всієї Русі Кирилом, головою Держдуми В'ячеславом Володіним і іншими російськими офіційними особами", - написав сам Додон на своїй сторінці у Facebook.

За словами джерела видання, знайомого з програмою візиту, у Москві гість отримає 11 автомобілів "КамАЗ", які російська сторона вирішила подарувати комунальним службам Молдови. Очікується, що в церемонії передачі техніки візьме участь віце-прем'єр Дмитро Козак, призначений влітку спецпредставником президента Росії по Молдові. Додон і Козак також планують провести окрему зустріч.

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Ключовою подією мають стати заплановані на 31 жовтня переговори Ігоря Додона з Володимиром Путіним. Хоча з січня 2017 року відбулося принаймні шість двосторонніх зустрічей президентів, переговори ще жодного разу не закінчувалися підписанням будь-яких документів. Це пов'язано з положенням, яке Додон займає в існуючій в Молдові системі влади - у нього немає майже ніяких повноважень, а його вплив на уряд країни, яке повинно готувати і виконувати договори, дорівнює нулю.

Дипломатичні джерела видання, що беруть участь в підготовці зустрічі, розповіли, що, швидше за все, на цей раз також нічого підписано не буде.

Але це не виключає можливості прийняття Москвою як жест доброї волі будь-яких рішень на молдавському напрямку з метою підтримки пана Додона і його партії перед важливими для них виборами.

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Зазначимо, що 24 вересня конституційний суд Молдови вчергове тимчасово відсторонив Додона від посади президента.

У Кремлі коротко прокоментували візит молдавського лідера, назвавши кілька тем переговорів останнього з Путіним.

"Очікується, що будуть розглянуті ключові питання російсько-молдавської взаємодії в торговельно-економічній і гуманітарній сферах, актуальні регіональні проблеми", - зазначили на сайті Кремля.

Як повідомляв УНН, У Молдові наступний склад парламенту може виступити за ще більше спрощення інституту президента країни.

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Нагадаємо, на попередній зустрічі президентів Ігор Додон запевнив російського колегу Володимира Путіна, що не підпише жоден антиросійський закон, маючи на увазі законопроект про заборону на трансляцію інформаційно-аналітичних передач виробництва РФ.

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