Дополнительные вакцины от кори поступили во все области - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Дополнительные вакцины от кори получили все регионы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины, передает УНН.
"Новая партия вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК) - 220 тысяч доз, уже поступила во все регионы", - говорится в сообщении.
Отметим, ранее на брифинге заместитель директора по надзору за инфекционными болезнями ГУ "Центр общественного здоровья Минздраыва Украины" Виктор Ляшко сообщил, что дозы вакцины доставлены во все регионы, кроме Черниговской области, которая ожидает доставку вакцин до конца сегодняшнего дня.
"В Украину прибыла новая партия вакцины от кори, паротита и краснухи - 220 тысяч доз. Дополнительные дозы доставлены во все регионы, кроме Черниговской области, которая ожидает доставку вакцин до конца сегодняшнего дня", - сказал он.
Как сообщал УНН, на девятой неделе 2018 года отмечается снижение уровня заболеваемости корью на 12%.