Додаткові вакцини від кору надійшли в усі області – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Додаткові вакцини від кору отримали всі регіони України. Про це повідомляє прес-служба МОЗ України, передає УНН.
“Нова партія вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК) — 220 тисяч доз, уже надійшла в усі регіони”, — сказано у повідомленні.
Зазначимо, раніше на брифінгу заступник директора з нагляду за інфекційними хворобами ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України” Віктор Ляшко повідомив, що дози вакцини доставлені до всіх регіонів, окрім Чернігівської області, яка очікує доставку вакцин до кінця сьогоднішнього дня.
“В Україну прибула нова партія вакцини від кору, паротиту та краснухи — 220 тисяч доз. Додаткові дози доставлені до всіх регіонів, окрім Чернігівської області, яка очікує доставку вакцин до кінця сьогоднішнього дня”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, на дев’ятому тижні 2018 року відмічається зниження рівня захворюваності на кір на 12%.