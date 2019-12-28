Дочь Брюса Ли подала в суд на сеть фаст-фуда из-за использования образа отца
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Компания Shannon Lee’s Bruce Lee Enterprises, которой руководит дочь Брюса Ли Шэнон, подала в суд на популярную китайскую сеть фаст-фуда Real Kungfu за использование образа звезды боевых искусств. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC News.
Компания истец утверждает, что Real Kungfu использовала изображение в своем логотипе без разрешения.
Фирма хочет, чтобы сеть фаст-фуда немедленно удалила изображение, и, как сообщается, просит о компенсации в размере 30 млн долларов США.
В свою очередь, ресторан утверждает, что местные власти одобрили использование логотипа.
“Логотип сети Real Kungfu — это логотип, относительно которого компания подала заявку и получила (его) после тщательной проверки национальным агентством по товарным знакам, мы используем его уже 15 лет”, — говорится в заявлении компании, размещенном на китайской платформе Weibo. — “Мы удивлены тем, что спустя столько лет нас подали в суд, и сейчас мы энергично изучаем это дело и готовим свой ответ”.
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Отметим, что на картинке логотипа темноволосый мужчина изображен в позе присущей боевым искусствам.
Сеть быстрого питания в Гуанчжоу была основана в 1990 году и насчитывает около 600 торговых точек по всему Китаю.
Предприятие Bruce Lee Enterprises занимается мерчендайзингом и лицензированием имиджа звезды кунг-фу.
В заявлении на своем сайте компания заявила, что она “стремится поделиться искусством и философией Брюса Ли, чтобы вдохновлять на личностный рост, положительную энергию и глобальную гармонию, и стремится сохранить энергию боевых искусств”.
Издание отмечает, что скорее всего, относительно этого дела будет пристальное внимание в КНР, поскольку китайское правительство в последние годы обещало усилить защиту прав интеллектуальной собственности.
Напомним, в 2015 году компания Bruce Lee Enterprises уже был конфликт с фильмом “Ип Ман”, когда появление актера и мастера боевых искусств Брюса Ли в третьей части киносерии не было согласована с правообладателями.