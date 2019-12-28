Дочка Брюса Лі подала в суд на мережу фаст-фуду через використання образу батька
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Компанія Shannon Lee's Bruce Lee Enterprises, якою керує дочка Брюса Лі Шенон, подала в суд на популярну китайську мережу фаст-фуду Real Kungfu за використання образу зірки бойових мистецтв. Про це пише УНН із посиланням на BBC News.
Компанія позивач стверджує, що Real Kungfu використовувала зображення в своєму логотипі без дозволу.
Фірма хоче, щоб мережа фаст-фуду негайно видалила зображення, і, як повідомляється, просить про компенсацію в розмірі 30 мільйонів доларів США.
У свою чергу, ресторан стверджує, що місцева влада схвалила використання логотипу.
“Логотип мережі Real Kungfu — це логотип, стосовно якого компанія подала заявку і отримала (його) після ретельної перевірки національним агентством по товарних знаках, ми використовуємо його вже 15 років”, — йдеться в заяві компанії, розміщеному на китайській платформі Weibo. — “Ми здивовані тим, що через стільки років на нас подали до суду, і наразі ми енергійно вивчаємо цю справу і готуємо свою відповідь”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тарантіно відмовився цензурувати “Одного разу... в Голлівуді” для прокату в Китаї
Зазначимо, що на зображенні логотипу темноволосий чоловік зображений в позі притаманній бойовим мистецтвам.
Мережа швидкого харчування в Гуанчжоу була заснована в 1990 році і налічує близько 600 торгових точок по всьому Китаю.
Підприємство Bruce Lee Enterprises займається мерчендайзингом і ліцензуванням іміджу зірки кунг-фу.
У заяві на своєму сайті компанія заявила, що вона “прагне поділитися мистецтвом і філософією Брюса Лі, щоб надихати на особистісний ріст, позитивну енергію і глобальну гармонію, і прагне зберегти енергію бойових мистецтв”.
Видання зазначає, що швидше за все, за цією справою пильно стежитимуть в КНР, оскільки китайський уряд в останні роки обіцяло посилити захист прав інтелектуальної власності.
Нагадаємо, у 2015 році компанія Bruce Lee Enterprises вже мала конфлікт з фільмом “Іп Ман”, коли поява актора та майстра бойових мистецтв Брюса Лі в третій частині кіносерії не була узгоджена з правовласниками.