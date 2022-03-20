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Добровольцев теробороны признали участниками боевых действий: подписан закон

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты”, который признает добровольцев территориальной обороны ВСУ ветеранами войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Детали

Согласно закону, перечень людей, отнесенных к участникам боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны, дополнили:

- добровольцами сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины;

- людьми, которые вошли в состав добровольческого формирования территориальной общины и люди, которые вошли в состав общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы в соответствии с законом Украины "Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы";

- людьми, которые принимали участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства, в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Напомним

Опубликован указ президента о запрете пророссийских политических партий: "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

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