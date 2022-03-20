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Добровольців тероборони визнали учасниками бойових дій: підписано закон

Добровольців тероборони визнали учасниками бойових дій: підписано закон

Київ • УНН

 • 280531 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський  підписав закон про внесення змін до закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, який визнає добровольців територіальної оборони ЗСУ ветеранами війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Верховної Ради.

Деталі

Відповідно до закону, перелік осіб, віднесених до учасників бойових дій та до осіб з інвалідністю внаслідок війни, доповнили:

- добровольцями сил територіальної оборони Збройних сил України;

- особами, які увійшли у склад добровольчого формування територіальної громади та особи, які увійшли до складу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону";

- особами, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

Нагадаємо

Опубліковано указ президента про заборону проросійських політичних партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

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