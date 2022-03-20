Добровольців тероборони визнали учасниками бойових дій: підписано закон

Деталі

Відповідно до закону, перелік осіб, віднесених до учасників бойових дій та до осіб з інвалідністю внаслідок війни, доповнили:

- добровольцями сил територіальної оборони Збройних сил України;

- особами, які увійшли у склад добровольчого формування територіальної громади та особи, які увійшли до складу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону";

- особами, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

Нагадаємо

Опубліковано указ президента про заборону проросійських політичних партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".