Добавим активности: Зеленский провел ряд совещаний по международным мероприятиям и отношениям с ЕС
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский планирует международные мероприятия с партнерами в Европе и Европейском Союзе. Он назвал сроки подписания новых документов о гарантиях безопасности.
Президент Владимир Зеленский провел ряд совещаний по международным мероприятиям, которые планирует Украина, передает УНН.
"Уже провожу совещания по следующей неделе - наших международных мероприятий, которые мы планируем. Это касается и отношений с партнерами в Европе, в Евросоюзе. Добавим активности", - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже видит конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы по гарантиям безопасности.
Добавим активности: Зеленский провел ряд совещаний по международным мероприятиям и отношениям с ЕС
Президент Владимир Зеленский планирует международные мероприятия с партнерами в Европе и Европейском Союзе. Он назвал сроки подписания новых документов о гарантиях безопасности.
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