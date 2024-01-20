Добавим активности: Зеленский провел ряд совещаний по международным мероприятиям и отношениям с ЕС

Президент Владимир Зеленский провел ряд совещаний по международным мероприятиям, которые планирует Украина, передает УНН.

"Уже провожу совещания по следующей неделе - наших международных мероприятий, которые мы планируем. Это касается и отношений с партнерами в Европе, в Евросоюзе. Добавим активности", - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже видит конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы по гарантиям безопасности.