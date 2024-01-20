Додамо активності: Зеленський провів низку нарад щодо міжнародних заходів та відносин з ЄС
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський планує міжнародні заходи з партнерами в Європі та Європейському Союзі. Він назвав терміни підписання нових документів про гарантії безпеки.
Президент Володимир Зеленський провів низку нарад щодо міжнародних заходів, які планує Україна, передає УНН.
"Вже проводжу наради щодо наступного тижня – наших міжнародних заходів, які ми плануємо. Це стосується і відносин із партнерами у Європі, у Євросоюзі. Додамо активності", - повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.
Раніше
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже бачить конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи щодо безпекових гарантій.