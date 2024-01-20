Додамо активності: Зеленський провів низку нарад щодо міжнародних заходів та відносин з ЄС

Президент Володимир Зеленський провів низку нарад щодо міжнародних заходів, які планує Україна, передає УНН.

"Вже проводжу наради щодо наступного тижня – наших міжнародних заходів, які ми плануємо. Це стосується і відносин із партнерами у Європі, у Євросоюзі. Додамо активності", - повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже бачить конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи щодо безпекових гарантій.