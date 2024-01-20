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Січень і лютий мають принести результати: Зеленський заявив про підготовку нових угод щодо безпекових гарантій

Січень і лютий мають принести результати: Зеленський заявив про підготовку нових угод щодо безпекових гарантій

Київ • УНН

 • 29936 перегляди

Президент України Володимир Зеленський очікує підписання нових угод про гарантії безпеки з окремими партнерами у січні та лютому. Ці угоди сприятимуть створенню нової архітектури гарантій безпеки, зміцнюючи міжнародне право.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже бачить конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи щодо безпекових гарантій, передає УНН.

"Готуємо нові угоди з партнерами – сильні двосторонні угоди. Січень та лютий мають принести відповідні результати. Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи", - повідомив Зеленський, говорячи про гарантії безпеки.

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За словами Президента, "всією архітектурою безпекових гарантій – новою архітектурою – ми фактично повертаємо до життя, реанімуємо систему міжнародного права".

"І коли для України буде повернуто справедливість, коли наша безпека буде відновлена, це й для інших у світі працюватиме", - резюмував Глава держави.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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