Січень і лютий мають принести результати: Зеленський заявив про підготовку нових угод щодо безпекових гарантій
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський очікує підписання нових угод про гарантії безпеки з окремими партнерами у січні та лютому. Ці угоди сприятимуть створенню нової архітектури гарантій безпеки, зміцнюючи міжнародне право.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже бачить конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи щодо безпекових гарантій, передає УНН.
"Готуємо нові угоди з партнерами – сильні двосторонні угоди. Січень та лютий мають принести відповідні результати. Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи", - повідомив Зеленський, говорячи про гарантії безпеки.
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За словами Президента, "всією архітектурою безпекових гарантій – новою архітектурою – ми фактично повертаємо до життя, реанімуємо систему міжнародного права".
"І коли для України буде повернуто справедливість, коли наша безпека буде відновлена, це й для інших у світі працюватиме", - резюмував Глава держави.
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