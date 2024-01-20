Январь и февраль должны принести результаты: Зеленский заявил о подготовке новых соглашений по гарантиям безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже видит конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы по гарантиям безопасности, передает УНН.

"Готовим новые соглашения с партнерами - сильные двусторонние соглашения. Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже видим конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы", - сообщил Зеленский, говоря о гарантиях безопасности.

Зеленский сформировал делегацию для участия в переговорах о гарантиях безопасности для Украины: кто в составе

По словам Президента, "всей архитектурой гарантий безопасности - новой архитектурой - мы фактически возвращаем к жизни, реанимируем систему международного права".

"И когда для Украины будет возвращена справедливость, когда наша безопасность будет восстановлена, это и для других в мире будет работать", - резюмировал Глава государства.

Франция собирается заключить с Украиной соглашение о гарантиях безопасности - Макрон