Январь и февраль должны принести результаты: Зеленский заявил о подготовке новых соглашений по гарантиям безопасности

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  130354 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  152410 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  139583 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  138870 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  147118 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  158965 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  166563 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  159765 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  157136 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  161703 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Новости по теме

Январь и февраль должны принести результаты: Зеленский заявил о подготовке новых соглашений по гарантиям безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает подписания новых соглашений о гарантиях безопасности с отдельными партнерами в январе и феврале. Эти соглашения будут способствовать созданию новой архитектуры гарантий безопасности, укрепляя международное право.

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Январь и февраль должны принести результаты: Зеленский заявил о подготовке новых соглашений по гарантиям безопасности

Многоквартирный дом вспыхнул на Львовщине: спасатели вывели на свежий воздух 12 человек

Пожар, произошедший 20 января, охватил крышу жилого дома в Раве-Русской, Львовская область. Хотя 12 человек были эвакуированы, о пострадавших пока не сообщалось.

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Многоквартирный дом вспыхнул на Львовщине: спасатели вывели на свежий воздух 12 человек

Премьер Словакии на следующей неделе планирует встретиться со Шмыгалем в Ужгороде: что известно

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится со словацким коллегой Робертом Фицо, который планирует предоставить Украине гуманитарную помощь, но исключает военную помощь. Встреча запланирована на 24 января в Ужгороде.

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Премьер Словакии на следующей неделе планирует встретиться со Шмыгалем в Ужгороде: что известно

В Ровно троллейбус наехал на пенсионерку: женщина умерла в больнице

В Ровно 64-летнюю женщину насмерть сбил троллейбус на остановке общественного транспорта. Сейчас продолжается расследование инцидента.

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В Ровно троллейбус наехал на пенсионерку: женщина умерла в больнице

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В школах Одесской области открывают STEAM лаборатории

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В Италии суммы штрафов за порчу памятников будут достигать до 60 000 евро

лукашенко заявил, что беларусь получила от рф зенитно-ракетные комплексы "Искандер"

По убеждению лукашенко, "как только в беларуси появилось ядерное оружие - все "опустили крылья".

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Российская армия атаковала Гуляйполе на Запорожье, повредив дома мирных жителей, есть раненый.

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Запорожье: оккупанты ударили по Гуляйполю, есть раненый

Украина продолжит разрушать российскую логистику в Крыму - Буданов

Украине важно продолжать давить на российские силы, в частности в Крыму, с помощью воздушной кампании, атак морских беспилотников и тайных операций, подчеркнул Буданов.

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Украина продолжит разрушать российскую логистику в Крыму - Буданов