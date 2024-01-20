Январь и февраль должны принести результаты: Зеленский заявил о подготовке новых соглашений по гарантиям безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает подписания новых соглашений о гарантиях безопасности с отдельными партнерами в январе и феврале. Эти соглашения будут способствовать созданию новой архитектуры гарантий безопасности, укрепляя международное право.
Многоквартирный дом вспыхнул на Львовщине: спасатели вывели на свежий воздух 12 человек
Пожар, произошедший 20 января, охватил крышу жилого дома в Раве-Русской, Львовская область. Хотя 12 человек были эвакуированы, о пострадавших пока не сообщалось.
Премьер Словакии на следующей неделе планирует встретиться со Шмыгалем в Ужгороде: что известно
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится со словацким коллегой Робертом Фицо, который планирует предоставить Украине гуманитарную помощь, но исключает военную помощь. Встреча запланирована на 24 января в Ужгороде.
В Ровно троллейбус наехал на пенсионерку: женщина умерла в больнице
В Ровно 64-летнюю женщину насмерть сбил троллейбус на остановке общественного транспорта. Сейчас продолжается расследование инцидента.
Херсон под обстрелом оккупантов: в городе раздаются взрывы
российские войска атакуют Херсон, жителей призывают перейти в безопасные места.
В школах Одесской области открывают STEAM лаборатории
STEAM-лаборатория представляет собой формат развития кабинета естественно математического образования, модернизированного кабинета физики.
В Италии суммы штрафов за порчу памятников будут достигать до 60 000 евро
Италия вводит штрафы до 60 000 евро за повреждение объектов культурного наследия в ответ на рост экондализма.
лукашенко заявил, что беларусь получила от рф зенитно-ракетные комплексы "Искандер"
По убеждению лукашенко, "как только в беларуси появилось ядерное оружие - все "опустили крылья".
Запорожье: оккупанты ударили по Гуляйполю, есть раненый
Российская армия атаковала Гуляйполе на Запорожье, повредив дома мирных жителей, есть раненый.
Украина продолжит разрушать российскую логистику в Крыму - Буданов
Украине важно продолжать давить на российские силы, в частности в Крыму, с помощью воздушной кампании, атак морских беспилотников и тайных операций, подчеркнул Буданов.