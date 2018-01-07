В Минобороны рассказали о состоянии раненого возле Станицы Луганской военного

“Один военнослужащий получил огнестрельное ранение в результате вражеского обстрела украинских позиций у Станицы Луганской. Военные медики оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное”, — отметил он.

Всего, за прошедшие сутки зафиксировано три обстрела украинских позиций. Все они были прицельные. Украина не открывала ответный огонь.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение.

Напомним, боевики НВФ ОРДЛО используют “новогоднее перемирие” для обустройства новых огневых позиций в пределах населенных пунктов.