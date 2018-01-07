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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минобороны рассказали о состоянии раненого возле Станицы Луганской военного

Киев • УНН

 • 10198 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. За прошедшие сутки в результате вражеского обстрела ранения получил один украинский военный, его состояние оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Максим Праута, передает УНН.

В Минобороны рассказали о состоянии раненого возле Станицы Луганской военного

“Один военнослужащий получил огнестрельное ранение в результате вражеского обстрела украинских позиций у Станицы Луганской. Военные медики оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное”, — отметил он.

Всего, за прошедшие сутки зафиксировано три обстрела украинских позиций. Все они были прицельные. Украина не открывала ответный огонь.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение.

Напомним, боевики НВФ ОРДЛО используют “новогоднее перемирие” для обустройства новых огневых позиций в пределах населенных пунктов.

Украинские Национальные Новости

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