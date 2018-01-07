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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Міноборони розповіли про стан пораненого біля Станиці Луганської військового

Київ • УНН

 • 10198 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Минулої доби внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав один український військовий, його стан оцінюють як задовільний. Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Максим Праута, передає УНН.

У Міноборони розповіли про стан пораненого біля Станиці Луганської військового

“Один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення внаслідок ворожого обстрілу українських позицій біля Станиці Луганської. Військові медики оцінюють його стан здоров’я як задовільний”, — зазначив він.

Загалом, за минулу добу зафіксовано три обстріли українських позицій. Усі вони були прицільні. Україна вогонь у відповідь не відкривала.

Нагадаємо, бойовики НЗФ ОРДЛО використовують “новорічне перемир’я” для облаштування нових вогневих позицій у межах населених пунктів.

 

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