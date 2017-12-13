Сутки в зоне АТО прошли без потерь в рядах украинской армии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. За прошедшие сутки украинская сторона не понесла никаких потерь среди военных в зоне АТО. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны по АТО, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал он.
В целом, по его словам, за минувшие сутки вдоль всей линии соприкосновения боевики провели 24 прицельных обстрела в сторону Вооруженных сил Украины и один обстрел в сторону мирного населенного пункта. 19 раз украинские военнослужащие открывали огонь.
"К счастью, никто из мирных жителей не пострадал", - отметил А.Мотузяник.
Напомним, борт с ранеными бойцами АТО прибыл во Львов.