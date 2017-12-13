Доба у зоні АТО минула без втрат у лавах української армії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. За минулу добу українська сторона не зазнала жодних втрат серед військових у зоні АТО. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказав він.
Загалом, за його словами, минулої доби уздовж всієї лінії зіткнення бойовики провели 24 прицільні обстріли в бік Збройних сил України і один обстріл у бік мирного населеного пункту. 19 разів українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.
"На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав", - зазначив О.Мотузяник.
Нагадаємо, борт із пораненими бійцями АТО прибув до Львова.