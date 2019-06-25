В Европу направляется аномальная жара
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Европу ждет аномальная жара. Это случается практически каждый год, но этим летом волна горячего воздуха накроет ряд стран ЕС уже в июне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
В Бельгии, Австрии, Испании, Венгрии - ожидается от 30 до 40 градусов по Цельсию. К рекордной жаре готовится и Франция. В четверг, 27 июня, в центре страны воздух может прогреться до 42-45 градусов. В Париже - до 40 в тени.
"В ближайшие шесть-семь дней температура будет повышаться. Показатели могут превысить самые высокие отметки, ранее зафиксированые в июне. Нас ждут жаркие дни, которые можно сравнить с теми, которые были в августе 2003 года, когда Франция пережила сильнейшую жару со времен окончания Второй мировой войны", - комментирует метеоролог Франсуа Гуран.
В Германии не исключают, что жара может побить рекорд 2015 года, когда столбик термометра поднимался до отметки в 40,3 градуса. В Испании пик жары ожидают в середине недели.
Напомним, сегодня в некоторых областях Украины прогнозируются кратковременные дожди, грозы, и местами 34-градусная жара.
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