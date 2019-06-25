До Європи прямує аномальна спека
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. На Європу чекає аномальна спека. Це трапляється практично щороку, але цього літа хвиля гарячого повітря накриє ряд країн ЄС вже в червні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
У Бельгії, Австрії, Іспанії, Угорщині - очікується від 30 до 40 градусів за Цельсієм. До рекордної жари готується і Франція. У четвер, 27 червня, в центрі країни повітря може прогрітися до 42-45 градусів. У Парижі - до 40 в тіні.
"У найближчі шість-сім днів температура буде підвищуватися. Показники можуть перевищити найвищі позначки, раніше зафіксовані в червні. Нас чекають спекотні дні, які можна порівняти з тими, які були в серпні 2003 року, коли Франція пережила найсильнішу спеку з часів закінчення Другої світової війни", - коментує метеоролог Франсуа Гуран.
У Німеччині не виключають, що спека може побити рекорд 2015 року, коли стовпчик термометра піднімався до позначки в 40,3 градуса. В Іспанії пік спеки очікують в середині тижня.
Нагадаємо, сьогодні у деяких областях України прогнозуються короткочасні дощі, грози, та місцями 34-градусна спека.
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