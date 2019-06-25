В Верховную Раду на внеочередных выборах проходят пять партий - опрос

За "Слугу народа" Дмитрия Разумкова готовы проголосовать 45,3% из всего количества тех, кто определились с выбором, за "Оппозиционная платформу - За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука - 12,1% из тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко готовы поддержать 8,8% опрошенных избирателей, "Европейскую солидарность" Петра Порошенко - 8,4%, партию "Голос" Святослава Вакарчука - 6,8% тех, кто определились с выбором.



Опрос был проведен с 13 по 19 июня 2019 года методом личного интервью по месту жительства респондента. Было опрошено 3 тыс. Респондентов от 18 лет и старше. Стандартное отклонение +/- 1,8%.



Как сообщал УНН, по данным социологического опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля готовы голосовать 77%.