До Верховної Ради на позачергових виборах проходять п'ять партій - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Верховну Раду на позачергових виборах 21 липня проходять п'ять партій. Такі результати опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка і Центром "Соціальний моніторинг "Україна сьогодні: виклики та перспективи", передає УНН.
За "Слугу народу" Дмитра Разумкова готові проголосувати 45,3% з усієї кількості тих, хто визначилися з вибором, за "Опозиційну платформу - За життя" Юрія Бойка, Вадима Рабіновича і Віктора Медведчука - 12,1% з тих, хто буде голосувати і визначився з вибором.
ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко готові підтримати 8,8% опитаних виборців, "Європейську солідарність" Петра Порошенка - 8,4%, партію "Голос" Святослава Вакарчука - 6,8% тих, хто визначилися з вибором.
Опитування було проведено з 13 по 19 червня 2019 року методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондента. Було опитано 3 тис. респондентів від 18 років і старше. Стандартне відхилення +/- 1,8%.
Як повідомляв УНН, за данними соціологічного опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”, на дострокових виборах у Верховну Раду, які відбудуться 21 липня готові голосувати 77%.