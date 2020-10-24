В Украину отправился первый поезд маршрута грузоперевозок "КНР-Европа"

"Ожидается, что через 15-18 дней поезд доставит в столицу Украины 86 стандартных контейнеров с товарами общей стоимостью 4,6 млн долларов США. В будущем товарные поезда будут перевозить из КНР в Украину металлические изделия, товары общего назначения и электроинструменты, а в обратном направлении - древесину, полезные ископаемые и сельхозпродукцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно данным таможни, по итогам первых трех кварталов этого года объем внешней торговли провинции Чжэцзян с Украиной вырос на 6,8% в годовом исчислении до около 2,09 млрд долларов США.

"На фоне распространения пандемии, поезда в рамках маршрутов грузоперевозок "КНР-Европа" играют ключевую роль в наземном сообщении между соответствующими странами, о чем свидетельствует рост количества отправлений поездов, объемов перевозимых грузов и открытие новых маршрутов. В настоящее время город Цзиньхуа регулярно отправляет грузовые поезда по 13 маршрутам перевозок "КНР-Европа", - добавляется в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Украина приняла первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту.