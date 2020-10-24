До України вирушив перший потяг маршруту вантажоперевезень "КНР-Європа"

"Очікується, що через 15-18 днів потяг доставить до столиці України 86 стандартних контейнерів із товарами загальною вартістю 4,6 млн доларів США. У майбутньому товарні потяги будуть перевозити із КНР в Україну металеві вироби, товари загального призначення і електроінструменти, а у зворотному напрямку - деревину, корисні копалини і сільгосппродукцію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з даними митниці, за підсумками перших трьох кварталів цього року обсяг зовнішньої торгівлі провінції Чжецзян з Україною зріс на 6,8% у річному обчисленні до близько 2,09 млрд доларів США.

"На тлі поширення пандемії, поїзди у рамках маршрутів вантажоперевезень "КНР-Європа" грають ключову роль у наземному сполученні між відповідними країнами, про що свідчить зростання кількості відправлень поїздів, обсягів перевезених вантажів і відкриття нових маршрутів. У даний час місто Цзіньхуа регулярно відправляє вантажні поїзди по 13 маршрутам перевезень "КНР-Європа", - додається у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна прийняла перший контейнерний поїзд з Китаю за новим маршрутом.