Україна прийняла перший контейнерний поїзд з Китаю за новим маршрутом

“На станцію “Київ-Ліски” прибув перший контейнерний поїзд за новим маршрутом: Китай-Казахстан-Росія-Білорусь-Україна. У складі поїзда 41 контейнер із холодильним устаткуванням", - йдеться у повідомленні.

Поїзд у дорозі був 19 діб.

"Наразі УЗ ведеться робота щодо періодичності курсування поїзду раз на тиждень, а згодом, за наявності достатнього вантажу, частоту курсування буде збільшено і відправлення відбуватиметься за чітким графіком", - додали в УЗ, зауваживши, що триває робота над завантаженістю маршруту та над тим, щоб умови були економічно привабливими для перевізників.

"Метою Укрзалізниці також є й розроблення онлайн сервісу, щоб саме через електронний майданчик клієнти могли замовити контейнерне місце у поїзді і оплатити послугу онлайн за аналогією придбання квитків на пасажирські поїзди", - зазначили в УЗ.

Вказано, що прямі контейнерні поїзди з Китаю до України територією чотирьох країн почали курсувати з 8 червня 2020 року. За цей час прибуло вже 13 поїздів.

Контейнерні перевезення становлять 2,3% у загальних обсягах перевезень вантажів залізничним транспортом України. Наразі територією України на регулярній основі курсує 36 контейнерних поїздів, організованих УЗ.