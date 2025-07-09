До третины боев сегодня на Покровском направлении - Генштаб

$41.850.05
49.060.03
ukenru
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
Эксклюзив
13:32 • 5352 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
13:09 • 18438 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
12:49 • 40056 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
11:55 • 25543 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
09:54 • 64110 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
09:36 • 46657 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
Эксклюзив
9 июля, 07:10 • 65975 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
9 июля, 05:59 • 88899 просмотра
Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
Эксклюзив
9 июля, 05:26 • 196999 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
9 июля, 03:42 • 142439 просмотра
Луцк пережил самую массированную атаку дронов и ракет: возникли многочисленные пожары
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.8м/с
48%
742мм
Популярные новости
Житомирская область ночью подверглась массированной вражеской атаке: произошли пожары, есть повреждения9 июля, 05:49 • 95801 просмотра
Мерц о войне рф против Украины: дипломатические средства исчерпаны9 июля, 08:28 • 66561 просмотра
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 70420 просмотра
Далеко не все «Кинжалы» захватчиков достигли своих целей – спикер Воздушных сил09:30 • 34913 просмотра
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию13:25 • 22298 просмотра
публикации
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах нашего государства14:59 • 2335 просмотра
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию13:25 • 22299 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
12:49 • 40056 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
Эксклюзив
9 июля, 05:26 • 196999 просмотра
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение9 июля, 04:00 • 248957 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Папа Лев XIV
Петр Порошенко
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Львовская область
Волынская область
Киевская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 70421 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 232280 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 414591 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 245864 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 356041 просмотра
Актуальное
Ми-8
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines

До третины боев сегодня на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 440 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 112 боевых столкновений, треть из которых пришлась на Покровское направление. Российские войска продолжают штурмовать позиции ВСУ и обстреливать приграничные населенные пункты.

До третины боев сегодня на Покровском направлении - Генштаб

112 боев произошло на фронте с начала текущих суток, до трети из них - на Покровском направлении, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на 16 часов 9 июля, пишет УНН.

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общей сложности, с начала суток уже зафиксировано 112 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

От циничных обстрелов с территории российской федерации, как указано, пострадали приграничные населенные пункты, в частности: Лесковщина, Горск Черниговской области; Хутор-Михайловский, Покровка, Прогресс, Бобылевка, Луговка, Высокое, Миропольское Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боестолкновений. Противник нанес 5 авиационных ударов, в общей сложности сбросил девять управляемых авиационных бомб и совершил 170 артиллерийских обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили пять атак агрессора в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое и в сторону Липцев и Петро-Ивановки. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Охримовка, Круглое, Отрадное и Артельное.

На Купянском направлении с начала суток произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в сторону Новоосинового. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Среднее, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки. Сейчас продолжается четыре боестолкновения.

На Сиверском направлении с начала суток враг провел шесть наступательных действий в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское и Выемка.

На Краматорском направлении украинские защитники отражали четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечино, еще два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении противник семь раз атаковал в районах населенных пунктов Дылеевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Новоторецкое, Мирноград, Новоекономическое, Мирное, Миролюбовка, Николаевка, Проминь, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное, Новосергеевка, Ялта, Алексеевка и в сторону населенных пунктов Новоподгородное, Покровск, Разино, Родинское.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 32 атаки, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Шахово, Полтавка, Паньковка, Владимировка, Сухой Яр и Покровск.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Мирное, Зеленое Поле, Шевченко, Вольное Поле. Одиннадцать боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении авиаудару неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Вербовое.

На Ореховском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Новоданиловки. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Степногорск, Приморское и Плавни.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре попытки продвинуться вперед - успеха не имел. Населенный пункт Отрадокаменка подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

На других направлениях фронта ситуация, как сообщается, существенных изменений не претерпела.

Потери России за сутки составили 1050 военных, пять танков и 68 артсистем - Генштаб ВСУ09.07.25, 08:05 • 1366 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Сумская область
Харьковская область
Черниговская область
Вооруженные силы Украины
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9