До третины боев сегодня на Покровском направлении - Генштаб

112 боев произошло на фронте с начала текущих суток, до трети из них - на Покровском направлении, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на 16 часов 9 июля, пишет УНН.

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общей сложности, с начала суток уже зафиксировано 112 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

От циничных обстрелов с территории российской федерации, как указано, пострадали приграничные населенные пункты, в частности: Лесковщина, Горск Черниговской области; Хутор-Михайловский, Покровка, Прогресс, Бобылевка, Луговка, Высокое, Миропольское Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боестолкновений. Противник нанес 5 авиационных ударов, в общей сложности сбросил девять управляемых авиационных бомб и совершил 170 артиллерийских обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили пять атак агрессора в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое и в сторону Липцев и Петро-Ивановки. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Охримовка, Круглое, Отрадное и Артельное.

На Купянском направлении с начала суток произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в сторону Новоосинового. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Среднее, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки. Сейчас продолжается четыре боестолкновения.

На Сиверском направлении с начала суток враг провел шесть наступательных действий в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское и Выемка.

На Краматорском направлении украинские защитники отражали четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечино, еще два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении противник семь раз атаковал в районах населенных пунктов Дылеевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Новоторецкое, Мирноград, Новоекономическое, Мирное, Миролюбовка, Николаевка, Проминь, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное, Новосергеевка, Ялта, Алексеевка и в сторону населенных пунктов Новоподгородное, Покровск, Разино, Родинское.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 32 атаки, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Шахово, Полтавка, Паньковка, Владимировка, Сухой Яр и Покровск.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Мирное, Зеленое Поле, Шевченко, Вольное Поле. Одиннадцать боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении авиаудару неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Вербовое.

На Ореховском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Новоданиловки. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Степногорск, Приморское и Плавни.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре попытки продвинуться вперед - успеха не имел. Населенный пункт Отрадокаменка подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

На других направлениях фронта ситуация, как сообщается, существенных изменений не претерпела.

Потери России за сутки составили 1050 военных, пять танков и 68 артсистем - Генштаб ВСУ