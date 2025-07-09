Потери России за сутки составили 1050 военных, пять танков и 68 артсистем - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1050 российских солдат и значительное количество вражеской техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.25 достигли более миллиона человек.
За прошедшие сутки на российско-украинском фронте Силы обороны ликвидировали еще 1050 вражеских солдат и ряд единиц вражеской техники. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 029 660 (+1050) человек,
- танков – 11 000 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 22 969 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 30 102 (+68) ед,
- РСЗО – 1434 (+0) ед,
- средства ПВО – 1193 (+1) ед,
- самолетов – 421 (+0) ед
- вертолетов – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 44 457 (+227) ед,
- крылатые ракеты – 3439 (+0) ед,
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильная техника и автоцистерны – 54 575 (+119) ед,
- специальная техника – 3929 (+2) ед.
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о сосредоточении усилий агрессора на четырех направлениях и наращивании количества личного состава. ВСУ будут продолжать разрушать планы врага относительно его "летнего наступления".
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