Потери России за сутки составили 1050 военных, пять танков и 68 артсистем - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на российско-украинском фронте Силы обороны ликвидировали еще 1050 вражеских солдат и ряд единиц вражеской техники. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 029 660 (+1050) человек,

танков – 11 000 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 22 969 (+2) ед,

артиллерийских систем – 30 102 (+68) ед,

РСЗО – 1434 (+0) ед,

средства ПВО – 1193 (+1) ед,

самолетов – 421 (+0) ед

вертолетов – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 44 457 (+227) ед,

крылатые ракеты – 3439 (+0) ед,

корабли / катера – 28 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильная техника и автоцистерны – 54 575 (+119) ед,

специальная техника – 3929 (+2) ед.

Данные уточняются.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о сосредоточении усилий агрессора на четырех направлениях и наращивании количества личного состава. ВСУ будут продолжать разрушать планы врага относительно его "летнего наступления".

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