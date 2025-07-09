Втрати росії за добу склали 1050 військових, п’ять танків та 68 артсистем - Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще 1050 ворожих солдатів і низку одиниць ворожої техніки. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 029 660 (+1050) осіб,

танків – 11 000 (+5) од,

бойових броньованих машин – 22 969 (+2) од,

артилерійських систем – 30 102 (+68) од,

РСЗВ – 1434 (+0) од,

засоби ППО – 1193 (+1) од,

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44 457 (+227) од,

крилаті ракети – 3439 (+0) од,

кораблі / катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни – 54 575 (+119) од,

спеціальна техніка – 3929 (+2) од.

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про зосередження зусиль агресора на чотирьох напрямках та нарощування кількості особового складу. ЗСУ продовжуватимуть руйнувати плани ворога щодо його "літнього наступу".

Війська рф застосовують проти українських захисників заборонену хімічну зброю – перехоплення ГУР