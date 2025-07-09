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Втрати росії за добу склали 1050 військових, п’ять танків та 68 артсистем - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 719 перегляди

За минулу добу Сили оборони України знищили 1050 російських солдатів та значну кількість ворожої техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.25 сягнули понад мільйон осіб.

Втрати росії за добу склали 1050 військових, п’ять танків та 68 артсистем - Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще 1050 ворожих солдатів і низку одиниць ворожої техніки. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 029 660 (+1050) осіб,
    • танків – 11 000 (+5) од,
      • бойових броньованих машин – 22 969 (+2) од,
        • артилерійських систем – 30 102 (+68) од,
          • РСЗВ – 1434 (+0) од,
            • засоби ППО – 1193 (+1) од,
              • літаків – 421 (+0) од
                • гелікоптерів – 340 (+0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44 457 (+227) од,
                    • крилаті ракети – 3439 (+0) од,
                      • кораблі / катери – 28 (+0) од,
                        • підводні човни – 1 (+0) од,
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 54 575 (+119) од,
                            • спеціальна техніка – 3929 (+2) од.

                              Дані уточнюються.

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                              Gas TTF
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