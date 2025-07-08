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Сирський: рф зосереджує зусилля на чотирьох напрямках

Київ • УНН

 • 1820 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про зосередження зусиль агресора на чотирьох напрямках та нарощування кількості особового складу. ЗСУ продовжуватимуть руйнувати плани ворога щодо його "літнього наступу".

Сирський: рф зосереджує зусилля на чотирьох напрямках

Російський агресор зосереджує свої зусилля на чотирьох напрямках, нарощує кількість особового складу і ударів, попереду новий складний місяць війни, та ЗСУ і надалі руйнуватимуть плани ворога щодо його "літнього наступу", повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради про роботу ЗСУ у червні, пише УНН.

Протягом цього часу російський агресор намагався розбалансувати нашу оборону, збільшував інтесивність та кількість ударів, прагнув розтягнути лінію бойового зіткнення

- написав Сирський у Facebook.

З його слів, "нашою задачею була стабілізація обстановки та стримування противника на загрозливих напрямках". "Насамперед Північно-Слобожанському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському, де ворог зосереджує свої основні зусилля, створив найбільшу концентрацію військ та, на жаль, відчутно переважає в силах і засобах", - повідомив Сирський.

Противник послідовно збільшує кількість особового складу, задіяного в агресивній війні проти нашої країни, нарощує виробництво ракет і дронів. Відтак ми змушені вдаватися до симетричних та асиметричних ходів, шукати нові тактичні й технологічні рішення для протидії окупантам

- вказав Головком.

Українські воїни, з його слів, "хоробро стримують наступальні спроби ворога, влучно нищать особовий склад та техніку росіян, завдають ефективного ураження по військових та логістичних цілях агресора в глибині території рф, послідовно послаблюють його виробничий потенціал".

Протягом червня захисники України виконали 115 вогневих завдань за напрямком DeepStrike. Нашою артилерією уражено 2864 цілі ворога

- зазначив Сирський. 

"Попереду - новий складний місяць війни. Визначив конкретні завдання для зміцнення наших оборонних спроможностей. Збройні Сили України і надалі стоятимуть стіною та руйнуватимуть плани ворога щодо його "літнього наступу". Кров’ю і потом. Завдяки підтримці та єдності українського народу", - підкреслив він.

рф збільшила кількість випущених по Україні ракет та дронів в 1,6 раза - Сирський08.07.25, 15:05 • 438 переглядiв

Про мобілізацію і повернення з СЗЧ

Зі слів Головкома, війна з таким ворогом вимагає проведення мобілізації та рекрутингу. "На цьому шляху є чимало проблемних питань, але головне в ході мобілізації - забезпечити нормальне ставлення до людей та належну підготовку", - зауважив він.

"На нараді проаналізували порушення порядку призову за мобілізацією в кількох регіонах. Виявили помилки та недоліки, які мають бути проаналізовані й виправлені. Водночас фіксація зростання показників повернення із СЗЧ тим часом обнадіює", - написав Сирський.

Про озброєння

"З огляду на нестабільність міжнародної ситуації, шукаємо нові способи отримання та придбання озброєнь і військової техніки, розширення можливості її ремонту, модернізації додаткових елементів захисту. Незмінна вимога - розвиток напрямку ударних дронів, які компенсують частину номенклатури артилерійських снарядів", - наголосив Сирський.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Збройні сили України
Олександр Сирський
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