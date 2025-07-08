Сирський: рф зосереджує зусилля на чотирьох напрямках
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про зосередження зусиль агресора на чотирьох напрямках та нарощування кількості особового складу. ЗСУ продовжуватимуть руйнувати плани ворога щодо його "літнього наступу".
Російський агресор зосереджує свої зусилля на чотирьох напрямках, нарощує кількість особового складу і ударів, попереду новий складний місяць війни, та ЗСУ і надалі руйнуватимуть плани ворога щодо його "літнього наступу", повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради про роботу ЗСУ у червні, пише УНН.
Протягом цього часу російський агресор намагався розбалансувати нашу оборону, збільшував інтесивність та кількість ударів, прагнув розтягнути лінію бойового зіткнення
З його слів, "нашою задачею була стабілізація обстановки та стримування противника на загрозливих напрямках". "Насамперед Північно-Слобожанському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському, де ворог зосереджує свої основні зусилля, створив найбільшу концентрацію військ та, на жаль, відчутно переважає в силах і засобах", - повідомив Сирський.
Противник послідовно збільшує кількість особового складу, задіяного в агресивній війні проти нашої країни, нарощує виробництво ракет і дронів. Відтак ми змушені вдаватися до симетричних та асиметричних ходів, шукати нові тактичні й технологічні рішення для протидії окупантам
Українські воїни, з його слів, "хоробро стримують наступальні спроби ворога, влучно нищать особовий склад та техніку росіян, завдають ефективного ураження по військових та логістичних цілях агресора в глибині території рф, послідовно послаблюють його виробничий потенціал".
Протягом червня захисники України виконали 115 вогневих завдань за напрямком DeepStrike. Нашою артилерією уражено 2864 цілі ворога
"Попереду - новий складний місяць війни. Визначив конкретні завдання для зміцнення наших оборонних спроможностей. Збройні Сили України і надалі стоятимуть стіною та руйнуватимуть плани ворога щодо його "літнього наступу". Кров’ю і потом. Завдяки підтримці та єдності українського народу", - підкреслив він.
рф збільшила кількість випущених по Україні ракет та дронів в 1,6 раза - Сирський08.07.25, 15:05 • 438 переглядiв
Про мобілізацію і повернення з СЗЧ
Зі слів Головкома, війна з таким ворогом вимагає проведення мобілізації та рекрутингу. "На цьому шляху є чимало проблемних питань, але головне в ході мобілізації - забезпечити нормальне ставлення до людей та належну підготовку", - зауважив він.
"На нараді проаналізували порушення порядку призову за мобілізацією в кількох регіонах. Виявили помилки та недоліки, які мають бути проаналізовані й виправлені. Водночас фіксація зростання показників повернення із СЗЧ тим часом обнадіює", - написав Сирський.
Про озброєння
"З огляду на нестабільність міжнародної ситуації, шукаємо нові способи отримання та придбання озброєнь і військової техніки, розширення можливості її ремонту, модернізації додаткових елементів захисту. Незмінна вимога - розвиток напрямку ударних дронів, які компенсують частину номенклатури артилерійських снарядів", - наголосив Сирський.