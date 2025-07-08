Сырский: РФ сосредотачивает усилия на четырех направлениях

Российский агрессор сосредотачивает свои усилия на четырех направлениях, наращивает количество личного состава и ударов, впереди новый сложный месяц войны, но ВСУ и в дальнейшем будут разрушать планы врага относительно его "летнего наступления", сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам совещания о работе ВСУ в июне, пишет УНН.

В течение этого времени российский агрессор пытался разбалансировать нашу оборону, увеличивал интенсивность и количество ударов, стремился растянуть линию боевого соприкосновения - написал Сырский в Facebook.

По его словам, "нашей задачей была стабилизация обстановки и сдерживание противника на угрожающих направлениях". "Прежде всего Северо-Слобожанском, Добропольском, Покровском и Новопавловском, где враг сосредотачивает свои основные усилия, создал наибольшую концентрацию войск и, к сожалению, ощутимо превосходит в силах и средствах", - сообщил Сырский.

Противник последовательно увеличивает количество личного состава, задействованного в агрессивной войне против нашей страны, наращивает производство ракет и дронов. Поэтому мы вынуждены прибегать к симметричным и асимметричным ходам, искать новые тактические и технологические решения для противодействия оккупантам - указал Главком.

Украинские воины, по его словам, "храбро сдерживают наступательные попытки врага, метко уничтожают личный состав и технику россиян, наносят эффективное поражение по военным и логистическим целям агрессора в глубине территории РФ, последовательно ослабляют его производственный потенциал".

В течение июня защитники Украины выполнили 115 огневых задач по направлению DeepStrike. Нашей артиллерией поражено 2864 цели врага - отметил Сырский.

"Впереди - новый сложный месяц войны. Определил конкретные задачи для укрепления наших оборонных возможностей. Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем будут стоять стеной и разрушать планы врага относительно его "летнего наступления". Кровью и потом. Благодаря поддержке и единству украинского народа", - подчеркнул он.

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О мобилизации и возвращении из СЗЧ

По словам Главкома, война с таким врагом требует проведения мобилизации и рекрутинга. "На этом пути есть немало проблемных вопросов, но главное в ходе мобилизации - обеспечить нормальное отношение к людям и надлежащую подготовку", - отметил он.

"На совещании проанализировали нарушения порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах. Выявили ошибки и недостатки, которые должны быть проанализированы и исправлены. В то же время фиксация роста показателей возвращения из СЗЧ тем временем обнадеживает", - написал Сырский.

Об вооружении

"Учитывая нестабильность международной ситуации, ищем новые способы получения и приобретения вооружений и военной техники, расширения возможности ее ремонта, модернизации дополнительных элементов защиты. Неизменное требование - развитие направления ударных дронов, которые компенсируют часть номенклатуры артиллерийских снарядов", - подчеркнул Сырский.