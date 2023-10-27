К террористам вернутся западные фильмы: ЕС проведет кинофестиваль в россии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Фестиваль европейского кино возвращается в рф, несмотря на продолжающуюся войну россии против Украины. Об этом говорится в представительстве Европейского Союза в рф, пишет УНН.
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«Сейчас особенно важно находить новые возможности для взаимопонимания. Доброта, семья, одна единая планета, общая история и общее будущее – вот наши главные темы, основанные на общечеловеческих ценностях. Крайне ценным кажется продолжать напоминать о них сейчас с помощью различного кино», - говорит посол ЕС в рф Ролан Галараг.
Детали
В этом году фестиваль, который отменили в 2022 году из-за полномасштабного вторжения, покажет 21 фильм из стран ЕС, включая Германию, Францию, Испанию, Италию, Чехию и Люксембург.
Он будет проходить онлайн с 1 по 15 ноября.
Слоган фестиваля этого года – «Кино объединяет!»
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