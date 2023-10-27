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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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К террористам вернутся западные фильмы: ЕС проведет кинофестиваль в россии

Киев • УНН

 • 73543 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Фестиваль европейского кино возвращается в рф, несмотря на продолжающуюся войну россии против Украины. Об этом говорится в представительстве Европейского Союза в рф, пишет УНН

К террористам вернутся западные фильмы: ЕС проведет кинофестиваль в россии

Цитата

«Сейчас особенно важно находить новые возможности для взаимопонимания. Доброта, семья, одна единая планета, общая история и общее будущее – вот наши главные темы, основанные на общечеловеческих ценностях. Крайне ценным кажется продолжать напоминать о них сейчас с помощью различного кино», - говорит посол ЕС в рф  Ролан Галараг.

Детали

В этом году фестиваль, который отменили в 2022 году из-за полномасштабного вторжения, покажет 21 фильм из стран ЕС, включая Германию, Францию, Испанию, Италию, Чехию и Люксембург.

Он будет проходить онлайн с 1 по 15 ноября.

Слоган фестиваля этого года – «Кино объединяет!»

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