На кінофестивалі в Польщі відбудеться прем’єра української стрічки "Смак свободи"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На восьмому кінофестивалі українського кіно Ukraina! 8. Festiwal Filmowy, який відбудеться 18-24 жовтня у Варшаві вперше покажуть кулінарну комедію «Смак свободи», прем’єра якого в Україні відбудеться лише в березні 2024 року. Про це повідомляє RMF 24, передає УНН.
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«Ми хочемо показати художні фільми, прем’єра яких не встигла відбутися у 2022 році, як-от історичний фільм Олеся Саніна «Довбуш» – прем’єра якого в Україні відбулася в серпні цього року, а наступного року відбудеться прем’єра в Польщі. Або кулінарну комедію «Смак свободи», режисера Олександра Березаня, прем’єра якої в Україні відбудеться лише в березні 2024 року», - каже директор фестивалю Беата Бєдронська-Лах.
Деталі
Як зазначається, кінофестиваль Беати Бєдронської-Лах, який організовується з 2016 року, став жестом солідарності з українським народом , який бореться з російським агресором.
Захід показує та популяризує сучасне українське кіно. До програми цього року увійдуть, зокрема, такі фільми, як «Смак свободи», «Люксембург, Люксембург», «Довбуш» тощо.
У цілому програма 8-го кінофестивалю включає понад 60 повнометражних, документальних і короткометражних фільмів, а також близько 20 супутніх заходів.
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