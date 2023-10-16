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На кінофестивалі в Польщі відбудеться прем’єра української стрічки "Смак свободи"

Київ • УНН

 • 343356 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На восьмому кінофестивалі українського кіно Ukraina! 8. Festiwal Filmowy, який відбудеться 18-24 жовтня у Варшаві вперше покажуть кулінарну комедію «Смак свободи», прем’єра якого в Україні відбудеться лише в березні 2024 року. Про це повідомляє RMF 24, передає УНН.

На кінофестивалі в Польщі відбудеться прем’єра української стрічки "Смак свободи"

Цитата

«Ми хочемо показати художні фільми, прем’єра яких не встигла відбутися у 2022 році, як-от історичний фільм Олеся Саніна «Довбуш» – прем’єра якого в Україні відбулася в серпні цього року, а наступного року відбудеться прем’єра в Польщі. Або кулінарну комедію «Смак свободи», режисера Олександра Березаня, прем’єра якої в Україні відбудеться лише в березні 2024 року», - каже директор фестивалю Беата Бєдронська-Лах.

Деталі

Як зазначається, кінофестиваль Беати Бєдронської-Лах, який організовується з 2016 року, став жестом солідарності з українським народом , який бореться з російським агресором.

Захід показує та популяризує сучасне українське кіно. До програми цього року увійдуть, зокрема, такі фільми, як «Смак свободи», «Люксембург, Люксембург», «Довбуш» тощо.

У цілому програма 8-го кінофестивалю включає понад 60 повнометражних, документальних і короткометражних фільмів, а також близько 20 супутніх заходів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Кіно заради Перемоги!": гвардійці переглянули історичний фільм "Довбуш"

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