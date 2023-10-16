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На кинофестивале в Польше состоится премьера украинской ленты "Вкус свободы"

Киев • УНН

 • 343356 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. На восьмом кинофестивале украинского кино Ukraina! 8. Festiwal Filmowy, который состоится 18-24 октября в Варшаве впервые покажут кулинарную комедию «Вкус свободы», премьера которого в Украине состоится только в марте 2024 года. Об этом сообщает RMF 24, передает УНН.

На кинофестивале в Польше состоится премьера украинской ленты "Вкус свободы"

Цитата

«Мы хотим показать художественные фильмы, премьера которых не успела состояться в 2022 году, например исторический фильм Олеся Санина «Довбуш» – премьера которого в Украине состоялась в августе этого года, а в следующем году состоится прем’єра в Польше. Или кулинарную комедию «Вкус свободы», режиссера Александра Березаня, премьера которой в Украине состоится только в марте 2024 года», - говорит директор фестиваля Беата Бедронская-Лах.

Детали

Как отмечается, кинофестиваль Беаты Бедронской-Лах, который организуется с 2016 года, стал жестом солидарности с украинским народом, который борется с российским агрессором.

Мероприятие показывает и популяризирует современное украинское кино. В программу этого года войдут, в частности, такие фильмы, как «Вкус свободы», «Люксембург, Люксембург», «Довбуш» и другие.

В целом программа 8-го кинофестиваля включает более 60 полнометражных, документальных и короткометражных фильмов, а также около 20 сопутствующих мероприятий.

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