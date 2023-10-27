До терористів повернуться західні фільми: ЄС проведе кінофестиваль в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Фестиваль європейського кіно повертається в рф, попри триваючу війну росії проти України. Про це йдеться в представництві Європейського Союзу в рф, пише УНН.
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«Наразі особливо важливо знаходити нові можливості для порозуміння. Доброта, сім'я, одна єдина планета, спільна історія та спільне майбутнє – ось наші головні теми, засновані на загальнолюдських цінностях. Вкрай цінним здається продовжувати нагадувати про них зараз за допомогою різного кіно»,- каже посол ЄС у рф Ролан Галараг.
Деталі
В цьому році фестиваль, який скасували у 2022 році через повномасштабне вторгнення, покаже 21 фільм із країн ЄС, включаючи Німеччину, Францію, Іспанію, Італію, Чехію та Люксембург.
Він пройде онлайн з 1 по 15 листопада.
Слоган цьогорічного фестивалю – «Кіно об'єднує!»
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