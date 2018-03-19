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В суд направили шесть админпротоколов относительно задержки с э-декларациями

В суд направили шесть админпротоколов относительно задержки с э-декларациями

Киев  •  УНН

 • 9886 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Направлено в суд еще шесть админпротоколов относительно несвоевременной подачи электронной декларации и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом на своей странице Facebook сообщает пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции, передает УНН.

"По решению НАПК направлено в суд еще 6 протоколов об административных правонарушениях за несвоевременное представление деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - говорится в сообщении.

Соответствующие протоколы составлены по результатам плановой проверки соблюдения требований закона "О предупреждении коррупции" в Государственной казначейской службе Украины, Государственном агентстве Украины по вопросам кино и Пенсионном фонде Украины.

В то же время в НАПК отметили, что составление протокола и направление его в суд не является свидетельством совершения лицом административного правонарушения, а является основанием для производства по делу об административном правонарушении.

Напомним, НАПК начало полную проверку электронной деклараций О.Ляшко и А.Лозового.

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