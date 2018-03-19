В суд направили шесть админпротоколов относительно задержки с э-декларациями
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Направлено в суд еще шесть админпротоколов относительно несвоевременной подачи электронной декларации и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом на своей странице Facebook сообщает пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции, передает УНН.
"По решению НАПК направлено в суд еще 6 протоколов об административных правонарушениях за несвоевременное представление деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - говорится в сообщении.
Соответствующие протоколы составлены по результатам плановой проверки соблюдения требований закона "О предупреждении коррупции" в Государственной казначейской службе Украины, Государственном агентстве Украины по вопросам кино и Пенсионном фонде Украины.
В то же время в НАПК отметили, что составление протокола и направление его в суд не является свидетельством совершения лицом административного правонарушения, а является основанием для производства по делу об административном правонарушении.
Напомним, НАПК начало полную проверку электронной деклараций О.Ляшко и А.Лозового.