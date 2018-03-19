До суду спрямували шість адмінпротоколів щодо запізнення з е-деклараціями
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Направлено до суду ще шість адмінпротоколів щодо невчасного подання е-декларацій та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Про це на своїй сторінці Facebook повідомляє прес-служба Національного агентства із запобігання корупції, передає УНН.
"За рішеннями НАЗК направлено до суду ще 6 протоколів про адміністративні правопорушення за несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані", - йдеться у повідомленні.
Відповідні протоколи складено за результатами планової перевірки дотримання вимог закону "Про запобігання корупції" в Державній казначейській службі України, Державному агентстві України з питань кіно та Пенсійному фонді України.
Водночас у НАЗК зазначили, що складення протоколу і направлення його до суду не є свідченням вчинення особою адміністративного правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення.
Нагадаємо, НАЗК розпочало повну перевірку е-декларацій О.Ляшка та А.Лозового.