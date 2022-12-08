В суд направлено дело в отношении Курченко

Цитата

«8 декабря 2022 года по материалам досудебного расследования, начатым Генеральной прокуратурой и завершенным детективами НАБУ, прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении владельца так называемой группы компаний «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕПЭК), который входил в преступную организацию, возглавляемую бывшим Президентом Украины», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе досудебного расследования, следователи Генеральной прокуратуры, прокуроры САП и детективы НАБУ получили доказательства, свидетельствующие об организации указанным лицом ряда преступлений, в том числе завладения и последующей легализации имущества и более 12 млрд гривен средств ряда государственных предприятий, в частности ПАО «Укрнафта», ПАО «Укргаздобыча», ПАО «Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины», ПАО «Аграрный фонд»), Национального банка Украины и других банковских учреждений, среди которых ПАО «Реал Банк», ПАО «Брокбизнесбанк», ПАО АБ «Укргазбанк».

«Действия владельца группы компаний «ВЕПЭК» квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч.2 ст. 205; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 УК Украины», - отмечается в сообщении.

В САП отмечают, что до сентября 2020 года досудебное расследование в указанном производстве осуществлялось Генеральной прокуратурой Украины. В дальнейшем в соответствии с постановлением Генерального прокурора проведение досудебного расследования поручено детективам НАБУ.

Дополнение

В 2018 году суд разрешил заочное следствие по Курченко.