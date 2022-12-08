До суду скеровано справу щодо Курченка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. До суду скеровано справу щодо власника так званої групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК), який входив до злочинної організації, очолюваної колишнім Президентом України, Сергія Курченка. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.
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«8 грудня 2022 року за матеріалами досудового розслідування, розпочатим Генеральною прокуратурою та завершеним детективами НАБУ, прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно власника так званої групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК), який входив до злочинної організації, очолюваної колишнім Президентом України», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у ході досудового розслідування, слідчі Генеральної прокуратури, прокурори САП та детективи НАБУ здобули докази, які свідчать про організацію зазначеною особою низки злочинів, зокрема заволодіння та подальшої легалізації майна і понад 12 млрд гривень коштів низки державних підприємств, зокрема ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», ПАТ «Аграрний фонд»), Національного банку України та інших банківських установ, серед яких ПАТ «Реал Банк», ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк».
«Дії власника групи компаній «СЄПЕК» кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч .2 ст. 205; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України», - зазначається в повідомленні.
В САП зазначають, що до вересня 2020 року досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювалось Генеральною прокуратурою України. У подальшому відповідно до постанови Генерального прокурора проведення досудового розслідування доручено детективам НАБУ.
Доповнення
У 2018 році суд дозволив заочне слідство щодо Курченка.