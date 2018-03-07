Суд дозволив заочне слідство щодо Курченка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка, підозрюваному у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
“07.03.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Курченка С.В.”, — написала прес-секретар.
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Сарган також зазначила,що спричинені злочинною організацією збитки, активним учасником якої є Курченко, сягають понад 14 млрд грн.
Як повідомляв УНН, у березні 2016 року ГПУ склала підозру бізнесмену Курченку як керівнику злочинної організації, яка протягом 2010 року — початку 2014 року вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.
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За даними слідства, Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта” та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито “для потреб населення”.
Збитки державі від цих схем оцінюються в понад 2 млрд грн.