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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 43265 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 56764 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 60245 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 102773 просмотра

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Актуальное
Суд разрешил заочное следствие по Курченко

Суд разрешил заочное следствие по Курченко

Киев  •  УНН

 • 16640 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального предварительного расследования относительно бизнесмена Сергея Курченко, подозреваемому в создании и обеспечении деятельности преступной организации. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"07.03.2018 следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставил разрешение на осуществление специального предварительного расследования по Курченко С.В.", - написала пресс-секретарь.

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Сарган также отметила, что причиненные преступной организацией убытки, активным участником которой является Курченко, достигают более 14 млрд грн.

Как сообщал УНН, в марте 2016 года ГПУ составила подозрение бизнесмену Курченко как руководителю преступной организации, которая на протяжении 2010 года - начале 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.

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По данным следствия, Курченко организовал совершение возглавляемой им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных , якобы "для нужд населения".

Ущерб государству от этих схем оцениваются в более 2 млрд грн.

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