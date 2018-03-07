Суд разрешил заочное следствие по Курченко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального предварительного расследования относительно бизнесмена Сергея Курченко, подозреваемому в создании и обеспечении деятельности преступной организации. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
"07.03.2018 следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставил разрешение на осуществление специального предварительного расследования по Курченко С.В.", - написала пресс-секретарь.
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Сарган также отметила, что причиненные преступной организацией убытки, активным участником которой является Курченко, достигают более 14 млрд грн.
Как сообщал УНН, в марте 2016 года ГПУ составила подозрение бизнесмену Курченко как руководителю преступной организации, которая на протяжении 2010 года - начале 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.
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По данным следствия, Курченко организовал совершение возглавляемой им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных , якобы "для нужд населения".
Ущерб государству от этих схем оцениваются в более 2 млрд грн.