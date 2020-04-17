В суд направлено дело клофелинщика, которого подозревают в разбойных нападениях на троих человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Деснянский районный суд города Киева направлено обвинительное заключение в отношении 33-летнего мужчины, которого подозревают в совершении разбойных нападений на трех граждан с использованием сильнодействующего препарата и смерти одной из жертв. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
“Обвинительный акт в отношении злоумышленника по ч. 4 ст. 187 и ч. 1 ст. 119 УК Украины направлен в Деснянский районный суд города Киева для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что 4 и 6 февраля текущего года злоумышленник, находясь рядом ТЦ “Дарынок”, знакомился с людьми и угощал их алкоголем, постепенно добавляя в него вещество, употребление которой вводит человека в беспомощное состояние. Когда пострадавшие теряли сознание, мужчина отбирал у них мобильные телефоны и деньги.
“Как следствие, одна из жертв „клофелинщика“ умерла в больнице на следующий день от отравления сильнодействующим лекарственным средством”, — отмечается в сообщении.
Также на данный момент обвиняемый находится под стражей.
Напомним, клофелинщик, жертвами которого стали трое граждан, взят под стражу в Киеве.