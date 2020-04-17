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До суду скеровано справу клофелінщика, якого підозрюють у розбійницьких нападах на трьох осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. До Деснянського районного суду міста Києва скеровано обвинувальний акт відносно 33-річного чоловіка, якого підозрюють у вчинені розбійницьких нападів на трьох громадян з використанням сильнодіючого препарату та смерті однієї із жертв. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

“Обвинувальний акт відносно зловмисника за ч. 4 ст. 187 та ч. 1 ст. 119 КК України скеровано до Деснянського районного суду міста Києва для розгляду по суті”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 4 та 6 лютого поточного року зловмисник, перебуваючи поруч ТЦ “Даринок”, знайомився із людьми та пригощав їх алкоголем, непомітно додаючи у нього речовину, вживання якої вводить людину у безпорадний стан. Коли потерпілі знепритомнювали, чоловік відбирав у них мобільні телефони та гроші.

“Як наслідок, одна із жертв „клофелінщика“ померла в лікарні на наступний день від отруєння сильнодіючим лікарським засобом”, — зазначається в повідомленні.

Також наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, клофелінщика, жертвами якого стали троє громадян, взято під варту у Києві.

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