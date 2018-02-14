В суд еще не передали ходатайство об избрании меры пресечения Труханову
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Соломенский районный суд Киева еще не поступало ходатайство НАБУ и САП об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова и его заместителю Павлу Вугельману, которые были задержаны в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщила УНН пресс-секретарь суда Яна Квитченко.
“Ходатайство (об избрании меры пресечения мэру Одессы и его заместителю — ред.) в суд не поступали”, — сказала пресс-секретарь.
Напомним, НАБУ подтвердило, что в среду задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя.
13 февраля НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадия Труханова и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета и сообщила о подозрении, а также задержала трех человек.