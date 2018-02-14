До суду ще не передали клопотання про обрання запобіжного заходу Труханову
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. До Солом’янського районного суду Києва ще не надходило клопотання НАБУ та САП про обрання запобіжних заходів міському голові Одеси Геннадію Труханову та його заступнику Павлу Вугельману, яких було затримано в аеропорту “Бориспіль”. Про це повідомила УНН прес-секретар суду Яна Квітченко.
“Клопотання (щодо обрання запобіжних заходів міському голові Одеси та його заступнику — ред.) до суду не надходили”, — сказала прес-секретар.
Нагадаємо, НАБУ підтвердило, що у середу затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника.
13 лютого НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету та повідомила про підозру, а також затримала трьох осіб.