К суду, где будут слушать "дело Торнадо", стянули силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В Шевченковский районный суд в Киеве взыскали силы правоохранителей. Сегодня здесь состоится подготовительное заседание по делу экс-бойцов Торнадо. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Так, под зданием суда припаркованы 5 специализированных машин Нацгвардии. В частности, в холле первого этажа находятся нацгвардейцы в экипировке.
Напомним, сегодня в Шевченковском районном суде проходит подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению экс-бойцов "Торнадо".
Заседание в уголовном производстве будут рассматривать по обвинению экс-бойцов "Торнадо", а именно: Онищенко Г. И., Ляшука Д. А., Гульчука Б. П., Куста М.В., Глебова Н. В., Холода И. И., Пламадяла А. М., Цукура М.В., Быстрицкого П. Н.
Их обвиняют, в частности, в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего; незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; массовых беспорядках; угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа; побега из места лишения свободы или из-под стражи и тому подобное.