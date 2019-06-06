До суду, де слухатимуть "справу Торнадо", стягнули силовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. До Шевченківського районного суду в м.Києві стягнули сили правоохоронців. Сьогодні тут відбудеться підготовче засідання у справі екс-бійців Торнадо. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Відтак, під будівлею суду припарковано 5 спеціалізованих машин Нацгвардії. Зокрема, у холі першого поверху перебувають нацгвардійці у екіпіруванні.
Нагадаємо, сьогодні у Шевченківському районному суді проходить підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-бійців "Торнадо".
Засідання у кримінальному провадженні розглядатимуть за обвинуваченням екс-бійців "Торнадо", а саме: Оніщенка Р. І., Ляшука Д. А., Гульчука Б. П., Куста М. В., Глєбова М. В., Холода І. І., Пламадяли А. М., Цукура М. В., Бистрицького П. М.
Їх обвинувачують, зокрема, у посяганні на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця; незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; масових заворушеннях; погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу; втечі з місця позбавлення волі або з під-варти тощо.